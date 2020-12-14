受疫情衝擊，yes 123求職網14日公布最新調查指出，今年有四成四（44.1％）的企業「沒有計畫」舉辦尾牙，其中更有26.9％是「原本有尾牙，但因防疫考量取消」。但上班族也不用太難過，此次調查顯示，沒有計畫舉辦尾牙的企業中，有超過一半（52.8％）考慮把預算轉到「年終獎金」或「年終禮品」的發放。

yes 123調查指出，今年有五成六（55.9％）的企業預計在牛年農曆年前「有計畫」舉辦尾牙，該比例不僅遠低於去年調查的87.2％，大幅減少31.3個百分點，更創下八年來新低！調查並顯示，在計畫舉辦的企業當中，有63.3％預估尾牙預算「持平」，20.4％預估預算「減少」。

不過，員工方面對尾牙的期待度相對較高。yes 123調查顯示，高達七成七（77.1％）的上班族認為「舉辦尾牙，有激勵員工的效果」，還有32.2％的人認為，如果公司沒有舉辦尾牙，會因此萌生辭意。

至於整個尾牙活動，上班族最期待的是什麼？調查顯示，81.1％的上班族最期待「抽獎的獎項」；還有75.5％的人期待「老闆上台宣布加薪，或加碼年終獎金」；40.6％期待「與同事同樂的氣氛」；29.2％期待「用餐的菜色」；也有15.7％則期待「表演活動」。

上述「年終獎金與尾牙規畫調查」由yes 123求職網於2020年11月25日到12月9日，以網路問卷進行抽樣，調查已畢業或退伍（免役），且目前有工作的會員，有效問卷共1,320份；至於企業部份有效問卷共966份。

(工商 )