遠東銀(2845)數位金融子品牌Bankee攜手人資管理平台業者MAYO鼎恒(6738)，宣布跨界推出HR FinTech生態圈計畫，盼透過優化人資及員工辦公金融場景應用流程，協助全台中小企業自內部升級啟動數位轉型，用最低成本獲得最大數位轉型效應。

經濟部統計，台灣去年共有149萬家中小企業，為台灣的經濟命脈，但絕大多數礙於資源有限，難以真正推動數位轉型。遠銀Bankee對此攜手MAYO鼎恒推出HR FinTech生態圈計畫，除了免費人資系統方案外，並優化新進員工開戶、薪資撥款及小額收款支付流程。

遠銀及鼎恒指出，此計畫對外展開企業招募不到3個月，已吸引零售服務、新創、傳統製造業等百家企業加入。分析加入計畫的企業類型，以零售服務達23％最高、科技業22％居次，五師服務19％、傳產製造17％，整體產業類別比重分布平均。

遠銀執行副總林建忠表示，中小企業越蓬勃發展，台灣競爭力就越強。遠銀Bankee社群銀行與鼎恒合作，以BaaS嵌入式金融模式跨足人資生態圈，就是要幫助台灣中小企業從內部升級，啟動數位轉型提升效率，把時間、經歷及資源放在創造台灣經濟上。

鼎恒創辦人簡士評表示，此次推出HR FinTech計畫，希望共創新服務、共享回饋中小企業、共好加速協助企業落實數位轉型，使企業可用最小成本獲得最大數位轉型效應，藉由導入人資科技應用，讓企業有更多時間推動文化建設及人才培育，強化員工與企業間的互動。

(時報資訊)