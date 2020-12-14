大陸車市需求強勁，且東南亞市場佈局發酵，胡連(6279)不僅第4季營運有機會創下單季歷史次高，明年營運亦看好，隨著車用電子及電動車滲透率提升，胡連審慎樂觀看待明年營運，預估明年業績可望較今年兩位數成長，創下歷年新高。

胡連主要產品為車用端子連接器/護套/保險絲盒，目前端子品號約2000個，護套品號超過3000個，完整的產品線應滿足客戶一站購足需求。

目前胡連客戶以大陸自主品牌車居多，今年前3季大陸市場佔胡連營收比重約66%，公司近幾年亦積極佈局東南亞、歐洲等地區車廠，在印尼成立印尼子公司，搶攻汽機車連接器市場，經過兩年多努力，成果逐漸顯現，2019年台灣、越南、印尼及其他亞洲地區佔胡連營收比重約25%，亞洲地區約佔11%，今年受到新冠肺炎疫情，越南/印度等東南亞國家封城停工影響，台灣、越南、印尼及其他亞洲地區佔胡連前3季營收比重略降至約24%，亞洲以外地區佔比也降至10%，不過隨著全球車廠陸續復工，東南亞及亞洲以外拉貨已逐步恢復正常。

除積極跨入非大陸以外地區車市，胡連也持續擴大產品的廣度，切入電動車領域，新產品包括：小線束產品(模組總成週邊串接線束/車身小線束組裝)、支援高頻/高速資料傳輸，滿足車聯網智慧車連接器產品(FAKRA高頻連接器/HSD高速連接器/Mini FAKRA/Ethernet連接器)、電動車連接器(應用於電動車充電槍/充電座CLASS 1~CLASS 4系列產品)、PCB保險絲盒、SJB保險絲盒等，這些新產品將於2020到2025年陸續導入，成為推升胡連未來營運成長新動能。

胡連表示，根據Deloitte預估，新冠肺炎疫情過後傳統汽車將恢復成長，直到2025年將達到8170萬輛，滲透率預計也將開始下降；即使電動車需求強勁，汽車銷量成長預估較為緩慢，可能至2024年才能回復疫情前的水準；而電動車銷售2019年佔全球新車市場的2.5%，Deloitte預估，電動車銷售將從2020年的250萬輛成長到2025年的1120萬輛，未來10年複合年成長率預估將達到29%，隨著新冠肺炎疫情過後全球車市回穩，有助於公司未來營運表現。

目前胡連共有台北、大陸南京/東莞及越南四個廠區，其中南京廠為主力廠區，現有20台沖床、106台射出機及13台橡膠機，佔胡連總產能約44%，南京廠區保險絲盒生產自動化組裝產能為每日1210PCS；台北廠有35台沖床及50台射出機，約佔總產能27%；東莞廠有22台沖床、35台射出機及4台橡膠機，約佔總產能20%；越南廠則有6台沖床及23台射出機，約佔總產能9%；因應中美貿易戰，胡連亦大手筆投資台灣，營運總部將於2021年完工，可望進一步整合營運管理、生產與倉儲自動化，提升集團綜效。

受惠於大陸車市需求強勁，胡連業績自第3季重回成長軌道，第4季進入車市傳統旺季更是訂單滿手，胡連11月合併營收攀升至4.23億元，年成長6.67%，為107年4月以來單月新高，從目前訂單來看，胡連今年第4季有機會創下單季歷史次高，明年在新產品及客戶佈局逐步收割下，業績有機會創下歷年新高。

(時報資訊)