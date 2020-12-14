為了在中國抖音公司主導的領域中拓展事業版圖，社交網路公司Reddit周日宣布將收購總部位於紐約的短片分享平台Dubsmash。

兩家公司未公布這項交易的財務條款，但Reddit發言人表示，這起收購案將合併以現金與股票方式進行。

抖音的成功已經促使許多社交媒體公司在自家平台上加入短片分享服務，Snapchat在11月推出「Spotlight」，臉書今年稍早推出「Instagram Reels」。

抖音母公司為中國網路公司字節跳動。

Reddit在官網上表示，透過這項交易，Reddit的用戶可以使用Dubsmash的編輯與短片創造工具。目前Reddit僅提供上載與串流影片的服務。

Reddit並表示，在完成交易後，Dubsmash將保留自己的平台與品牌。Dubsmash的整個團隊，包括共同創始人Suchit Dash、Jonas Druppel與Tim Specht都將加入Reddit。

(時報資訊)