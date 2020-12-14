「補教天后」陳子璇認與補教名師高國華離婚後，除曝光與前夫乾柴烈火的戀愛始末外，也分享恢復單身後的愛情生活，日前自爆在租屋處邂逅明星臉帥鄰居，還被對方約吃飯，當時留下未完待續伏筆，今天則補完故事，浪漫新進度全曝光。

陳子璇揮別高國華後，行情依然超級好！目前在大陸深圳工作的她，在當地當租屋族已經2年多，她透露其實除了工作，她很少出門，但日前竟「轉角遇到愛」，就發生在租屋處的電梯內，當時她晚上9點多返家，搭電梯時邂逅住同一層的帥鄰居，剛好都是台灣人，對方看起來比她年齡小，身材高壯，且「有一丢丢像何潤東那種」，住隔壁的兩人當下交換了聯絡方式，就此回房間。

沒想到過了幾天的早晨，陳子璇準備下樓搭車上班，帥鄰居也正巧出門，再度邂逅的兩人打了招呼，鄰居主動表示周日晚上有台灣朋友要從上海來相聚，邀她共進晚餐，而她答應了，但要大家別想太多，承諾將更新「續集」。

於是她今天依約更新進度，曬出露肩辣照，表示這打扮證明周日的晚餐約會沒約成，她獨自在家煎了牛排配啤酒，只能約下次，「下次也不知道是啥時，因為緣份就是如此，有時短暫，有時歷久彌新，一切隨緣」，她自爆其實跟高國華相戀之前，學生知道她單身，曾替她跟一名國文老師牽線，兩人短暫交往，之後她才認識高國華。

這段學生安排而成的感情，歷時短暫，被陳子璇稱為「小小補教人生」，當時學生們大讚這位國文老師才華洋溢、幽默帥氣，要陳子璇一定要認識一下，還主動替2人錄了上課的影片給對方看，「這明顯就是一種相親的節奏，而媒人就是學生」。

最終陳子璇真的跟對方相約見面，透露這位國文老師大她一歲，帥氣而有品味，最讓她印象深刻的是，對方每回開車載陳子璇都單手開，右手一定握著她的手，「雖然不是那麼安全，但是好帥啊！」，連她的閨密都讚：「這個很可以！就是他了！」，但可惜兩人沒走到最後，這位國文老師曾受訪，被問到對「補教人生」的看法，結果非但沒口出惡言，還幫陳子璇圓場，讓他感動不已，直呼「我覺得他好大器，非常謝謝他！」。

(中時新聞網)