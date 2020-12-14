近幾年多肉植物儼然成為辦公室療癒好夥伴，十分受民眾喜愛。（永藝綠靜手創工坊）

埔里鎮花卉遠近馳名，每年花卉展吸引許多民眾，而今年的展覽十分特別，除配合埔里12年一次的清醮活動，以宗教文化為主題，更在周末12日、13日推出近年相當火紅的「療癒多肉植物」市集，吸引許多年輕遊客。

特別前來參加的埔里在地民眾說，一開始聽到有多肉市集就很有興趣，現場的植物選擇很多，買得很開心，覺得療癒的多肉放在室內或室外都很適合，看一眼心情就很好，也很期待看到未來花卉中心更活化。

遠從彰化來擺攤的永藝綠靜手創工坊表示，這幾年多肉植物儼然成為辦公室療癒夥伴，他自己特別喜歡空氣鳳梨，因此把其加工，讓多肉植物有多元呈現，如年底適逢聖誕節，他就加入吊飾、公仔等設計，擺在哪都增添節慶氣氛，客人的詢問度很高，很高興配合花卉展、作醮活動的人潮，讓更多人看見多肉植物的魅力。

「2020花卉秋季展—花醮」，今年特別結合埔里12年一次的祈安護國清醮活動，以宗教文化為主題與埔里花卉結合，主要展區共有六大主題：醮壇區、布袋戲區、舞龍舞獅區、護法牌區、祭典樂器區、門神區，皆使用在地多彩的花卉布展，相當有看頭。展期至20日在埔里花卉物流中心舉行，歡迎民眾前來捻花惹草。

(中時 )