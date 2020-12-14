女網紅艾瑞絲是「Wackyboys反骨男孩」成員之一，憑著甜美臉蛋及火辣身材，讓她擁有近55萬粉絲追蹤，近來她邀約插畫家「JANiE泥泥學姊」一起穿比基尼泡溫泉，兩人除了大露火辣魔鬼身材之外，泥泥學姊更是秀出「Ｆ罩杯胸器」，引起網友議論。

艾瑞絲近來於個人YouTube頻道更新影片，邀約畫家「JANiE泥泥學姊」一起泡溫泉，只見她身穿粉紅色比基尼大秀火辣身材，招牌修長美腿加上水蛇腰，讓人看得臉紅心跳，不過泥泥學姊則是不惶多讓，身穿黑色比基尼的她，除了Ｆ罩杯「胸器」幾乎要呼之欲出之外，深邃事業線更是大方見客，讓粉絲看得是鼻血直流，難以將視線移開。

艾瑞絲和泥泥學姊泡溫泉大秀火辣身材。（圖／aries_8248 IG）

而兩人在邊泡溫泉邊玩遊戲過程中，泥泥學姊更是展現獨有絕技，只見她將飲料放置在胸部上，不用雙手就能品嚐飲料，讓所有人是看傻了眼，此外更自爆平常創作時，都是直接將板子放在胸部上，但最養眼的畫面，莫過於她將傲人上圍直接放在泡溫泉的浴缸上，無疑是放送最大福利給觀賞此影片的粉絲。

艾瑞絲和泥泥學姐於溫泉會館泡湯解任務。（影片／Youtube）

對此網友紛紛留言：「看了這片已經三次...但完全無法專注在她們說什麼...」、「晃的有點暈，還是艾瑞絲這樣的比例看來最好」、「看得好爽喔 這種正妹多找，觀看次數肯定高啦」。

(中時新聞網)