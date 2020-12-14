19歲洪姓女子缺錢想找工作，本月初遭網友誘利，獨自北上卻被軟禁在淡水新市五路某社區內，洪女趁機拿到手機，找到附近明顯地標拍照給網友，網友輾轉將資料傳給洪母，警方埋伏數日，13日12時許見洪女被人帶著外出上前將4名涉嫌人帶回，訊後依妨害自由、詐欺、人口販運送辦。

據了解，主嫌23歲褚男正籌畫組酒店經紀公司，找來23歲林男、20歲江女共事，一群人透過網路尋找酒店小姐，家住彰化、身材微肉的被害人洪女在網路上認識犯嫌江女，江女向洪女表示「台北比較好賺」，雙方於是約好12月初北上到台中集合，再一起到新北市淡水。

洪女被江女一行人安排住在淡水新市五路三段上的一個社區大樓內，因犯嫌公司剛起步，根本找不到人，於是將洪女手機沒收且出入都有專人陪同，洪女被軟禁近半個月，11日利用偶爾有自由使用手機的時間，憑著對附近商家的印象，將照片傳給熟識的網友，網友透過臉書輾轉告訴洪女母親。

洪女家人遍尋不著洪女下落，趕緊向中部警方通報協尋，11日洪女媽媽接到網友給她的照片，照片中清楚顯示「淡水某影城」，於是洪母夥同警察前往比對、派員逐棟訪查，終於在13日中午在淡水區新市五路三段一棟社區順利將人救出，警方訊後依妨害自由、詐欺及人口販運法等罪嫌將林男等4人移送地檢署偵辦。

(中時 )