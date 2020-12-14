民進黨政府於明年1月開放萊豬進口，地方縣市首長要求豬肉產品需標示是否含有萊劑，行政院長蘇貞昌竟反對表示，這樣會被別的國家貿易報復，引發輿論討論。對此，國民黨文傳會主委王育敏今天在記者會秀出一張加拿大超市賣的豬肉圖片，上面清楚註記「不含瘦肉精」，質疑政府「為什麼台灣不能這樣做？」

萊豬進口引發民眾食安疑慮，地方縣市首長回應要求萊豬進口後，產品包裝須標示是否含萊劑。對地方自行發起自救行動，蘇貞昌回應指稱，世界各國都進口含萊克多巴胺的豬肉，台灣的作法不會比國外差，但台灣不能自己去設定一個跟國外完全不一樣的規定，除了將引來貿易報復，甚至會被認為是歧視。

對此，王育敏今在「NCC擬網管法箝制言論！綠色威權復辟！」記者會中秀出一張圖片，加拿大超市裡面賣的豬肉上面清楚標示「不含瘦肉精」，因此她質疑為什麼加拿大超市可以這樣做，為什麼台灣不能這樣做？台灣矮人一截嗎？政府要彰顯國家主權，卻連萊劑都不敢標示，還推三阻四，到底政府有沒有擔當？這樣捍衛人民健康事情，別的國家做得到，台灣卻說引來貿易報復，怕得要死，這些官員通通都是失職。

王育敏痛批，標示萊劑這是人民基本選擇權，「但我們看到的政府非常荒唐，又不給人民選擇權，當別國都可以標示，為什麼我們做不到？看到政府的荒謬，害怕美國政府的不滿，不敢幫台灣民眾爭取。」

(中時新聞網)