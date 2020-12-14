青埔交通新亮點 Xpark設企鵝號誌燈

Xpark設企鵝號誌燈青埔交通新亮點。(呂筱蟬攝)

Xpark與桃園市交通局合作，在桃園高鐵站2號出口處往華泰名品城方向平面道路，設置獨一無二的企鵝號誌燈，與一般小綠人相比，圖案換成國王企鵝跟麥哲倫企鵝剪影，遵循紅色暫停、綠色通行規範設計6種動畫，分別有企鵝慢走、快速移動及休息等姿態，民眾過馬路時可趣味看見企鵝日常。

Xpark自開館以來，吸引眾多遊客探訪海洋世界，其中可愛企鵝更是大小朋友都喜愛的動物之一，館方與桃園市交通局合作設置企鵝號誌，也成為青埔地區交通亮點。

館方觀察國王企鵝及麥哲倫企鵝生活習性，以牠們在慢走、快速移動及休息時的姿態，設計6款行人號誌燈號動畫，其中國王企鵝平常走路時很慢，但在綠燈時呈現快速移動樣態，頭上還會頻頻冒汗；而紅燈時國王企鵝則是站立著休息，趣味讓民眾知道其生活習性。

另外，麥哲倫企鵝喜歡在水域周遭活動，綠燈時呈現牠們在游泳的姿態，休息時間紅燈時則是肚子貼在地面上，模樣逗趣可愛。Xpark表示，設置企鵝交通號誌，同時具備教育意義，希望引發民眾好奇心，進而對海洋生態產生興趣發起關注。

(中時 )