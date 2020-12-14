外資上周賣超台股逾7億美元，今天再賣超37億台幣，台股今下跌50點，跌幅0.36%，收在14211點。保德信高成長基金經理人葉獻文表示，近期盤勢波動屬健康狀況，且目前加權指數站穩萬四大關，顯見這波由資金帶動的多頭攻勢，已開始反映年底至明年初的作夢行情，配合內資法人在年底前的作帳行情，以及外資交投在年底節慶期間轉為清淡，預期多方走勢仍可維持，更重要的是，市場對於明年產業展望的樂觀預期下，帶動近期盤面出現明顯類股輪動，激勵具業績撐腰的非科技股漲勢持續轉強。

值得注意的是台股12月向來有行情，葉獻文表示，統計過去20年來，台股12月份指數收漲機率達八成之多，眼見景氣基本面回溫、企業接單暢旺、疫苗進度超前的樂觀氣氛，料將持續吸引買盤進駐，建議投資人可逢回檔時布局台股基金或是業績前景佳之個股。

選股方面，葉獻文認為，半導體、5G手機相關供應鏈個股仍是未來的投資主軸，也是引領市場漲升的領頭羊，在5G手機普及率不斷擴大之下，5G手機進入2021年的普及率有機會一舉超過四成，進而帶動5G手機出貨量翻倍成長，挹注相關供應鏈拉貨；非電族群方面，隨著景氣回溫，腳踏車、成衣、鋼鐵等成長型個股亦值得留意。

(時報資訊)