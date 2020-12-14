美國電腦遊戲公司藝電（Electronic Arts）周一宣布已經達成協議，將以12億美元收購英國遊戲開發商Codemasters，這個價碼超出該英國公司先前與美國競爭對手Take-Two Interactive Software達成的協議。

根據藝電與Codemasters達成的協議，Codemasters股東每股將獲得604便士，較該公司最新收盤價溢價13.1%。

12億美元的交易價格，亦高於上個月美國遊戲開發商Take-Two為Codemasters出價的每股485便士。

Take-Two尚未回應媒體置評請求。

以PS4遊戲機的「一級方程式」（Formula One）比賽遊戲聞名的Codemasters表示，董事會認為藝電的出價優於Take-Two的提議。

(時報資訊)