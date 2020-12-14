今年企業舉辦尾牙意願雖比往年降低，但許多上班族仍對尾牙抽獎及表演活動等抱持著期待。根據yes123求職網14日公布最新調查，上班族最想在尾牙上看到的表演藝人，依序是：「五月天」(37.6%)、「蔡依林」(36.6%)、「蕭敬騰」(28%)、「伍佰」(25.2%)、「張惠妹」(24.2%)。其中，五月天更是獲得「八連霸」！

至於第六到第十名的表演藝人，分別是：「S.H.E」(23.4%)、「林俊傑」(22.6%)、「A-Lin」(18.1%)、「玖壹壹」(16.7%)、「丁噹」(15.9%)。

yes123並指出，別忘了還有尾牙宴的靈魂人物-負責串場與炒熱氣氛的主持人！對上班族來說，今年最期待的「尾牙節目主持人」，在可複選狀況下，前五名依序是：「吳宗憲」(33.5%)、「陶晶瑩」(32.6%)、「曾國城」(26.1%)，以及「Lulu(黃路梓茵)」(25.2%)、「浩角翔起」(21.2%)。其中，吳宗憲也是獲得「四連霸」。

至於第六到第十名的主持人，又分別是：「林志玲」(17.9%)、「胡瓜」(15.7%)、「黃子佼」(14.8%)、「蔡康永」(14%)、「郭子乾」(13.2%)。

上述「年終獎金與尾牙規劃調查」由yes123求職網於2020年11月25日到12月9日，以網路問卷進行抽樣，調查已畢業或退伍(免役)，且目前有工作的會員，有效問卷共1,320份。

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