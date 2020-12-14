「台灣金屬熱處理學會2020年度會員大會暨研究成果論文發表會」日前在金屬中心盛大舉行，包括全國工業區總會賴博司副會長、模具公會謝明燦副理事長及台灣輕金屬協會陳進明理事長等共200餘位產學研各界學者專家出席，大會圓滿成功。

學會理事長楊玉森說明，學會自民國六十七年創立迄今，秉持熱處理是工業之母，沒有熱處理就沒有工業的理念，在創會理事長韓顯壽先生的帶領下，學會集合了國內熱處理專業的頂尖學者、專家及熱處理業者，將產學研人力資源連結在一起，形成國內熱處理專業之生命共同體。

目前團體會員數為193個，個人會員數為558個，相關產值達2400億台幣，主要分佈於中南部，帶動台灣精密工業如手工具、模具及工具機之基礎。而厚植熱處理人才培育是學會一大特色，張向主前理事長設立「正泰特殊金屬獎助學金」，捐助100萬獎助學金旨在吸引大專及高職的學生認識金屬熱處理專業領域；另外連丁貴前理事長設立「高熱爐業論文獎」，捐助30萬獎助學金以鼓勵大學教授及其團隊從事熱處理相關研究，期待可以激發出年輕學子對金屬熱處理的興趣，以儲備熱處理所需的人才。

今年學會也在工業局的支持下爭取到熱處理主題式研發計畫，期望透過計畫的協助，鏈結產官學研，創造產業高值化來提升競爭力。金屬中心執行長林秋豐表示，精密化、數位化、節能技術將是未來熱處理技術的發展趨勢，尤以台灣金屬製造業中能耗最高的三類產業，分別為熱處理、鑄造與成形，更顯示技術升級之必要性。國際間熱處理節能技術以德國、日本及瑞士聞名，在要求材料標準化的條件下，以設備優化與熱處理製程精準控制技術為發展主力，未來金屬中心也將積極配合台灣金屬熱處理學會目標，朝精密、智慧、節能與環保目標大步前進。

(工商 )