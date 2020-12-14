10輛無障礙車輛即將加入屏東9原鄉1離島交通車行列!屏東縣政府於14日假府內南北棟廣場舉辦原鄉及離島地區長照交通車啟動儀式，活動由潘孟安縣長轉動金鑰匙宣布長照交通車正式啟動。縣長潘孟安表示，感謝衛生福利部計畫獎助購置10輛無障礙車輛，期許藉此充實長照交通接送服務所需的設備，提升原鄉及離島地區交通服務的量能。

潘孟安表示，屏東因高齡化社會使人口面臨老化，且本縣地形狹長又遼闊，為能提供長者就近照顧服務，縣府整合長照交通接送服務車26輛、社區整體照顧服務社區巡迴車16輛及復康巴士94輛，積極提供交通接送服務。而此次更在縣府積極向衛福部之下，獲補助購置10輛無障礙車輛，屆時將深入9原鄉及1離島各社區，並結合醫療院所及在地衛生所等地，以提升地方醫療、長照等綜合服務量能。

潘孟安指出，原鄉部落過去因車輛不足、叫車不易而導致族人對於交通接送服務車輛等使用率較低，為此縣府結合交通處、社會處、衛生局資源及地方鄉公所等單位進行垂直整合，讓交通車輛的使用調度等更有效率，也委請特約單位聘請在地原住民作為司機，除跨越族群、語言與文化的隔閡，更加強司機的長照教育訓練，讓司機提供最符合原鄉離島地區長輩需求的貼心服務。

這次申請「衛生福利部長照服務資源不足地區交通接送量能提升試辦計畫」購置的10臺車輛，專門服務三地門鄉、霧臺鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉、春日鄉、獅子鄉、牡丹鄉及滿州鄉及琉球鄉長輩，並且擴充服務對象與用途，既有的長照交通接送服務車僅能服務長照需求等級二級以上的原鄉離島居民往返就醫，但這10輛車只要是居住在這10鄉鎮65歲以上長輩或55歲以上原住民都可以搭乘，不論是往返就醫、洗腎、復健、接受長照服務，還是參與生活所需活動，像是採買生活用品、探望親友、洽公等，均可直接向服務特約單位提出申請，長照對象就醫每月有8趟次的補助，非就醫用途或一般長輩服務費用只收計程車跳表之半價，揪團共乘還可再打66折。

此次交通服務特約單位包含大愛護理之家、小驢駒小客車租賃有限公司、財團法人一粒麥子社會福利慈善事業基金會，這些單位都有豐富的交通接送服務經驗，且這10臺車的司機都是在地原住民，除跨越族群、語言與文化的隔閡，以最快速度啟動服務外，特約單位未來也會持續加強交通與長照的教育訓練，讓司機更瞭解與貼近原鄉離島地區長輩需求，提升服務品質，讓長照交通接送服務自此開始「看的到、坐的到、用的好」，實現「在地安老，安居樂業」的願景。詳細服務內容或有任何長照問題，都可電話洽詢屏東縣長期照護管理中心08-7662900或長照服務專線1966。

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