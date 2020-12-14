由四三九九資訊科技研發、易亨數位代理營運的妖靈養成MMORPG手遊《天姬物語》，今（14）日推出全新版本，加入兩組誓約組合效果、角色背景裝飾功能等，並同步優化調整UI介面及遊戲內容。為慶祝全新版本上線，官方也特別加碼開放免費100連抽活動，準備寵物時裝、稀有道具、極品裝備等眾多福利贈送給大家，趕緊加入《天姬物語》領取好禮！

全新誓約組合效果 打王刷本快人一步

此次全新版本加入兩組誓約組合效果「普攻增強」、「全系增強」，提升玩家打王勝率。穿戴滿薰、鈺、紫夜誓約裝備且發動攻勢命中一名敵人時，將啟動「普攻增強」效果，提升一定百分比的傷害，冷卻2秒。而穿戴滿白星、焱妃、汐誓約裝備可發揮「全系增強」效果，每次釋放技能即獲得一層充能，累計3層後，下次技能傷害還可提升。

普攻增強效果(圖/易亨數位提供)

UI大改版 給你一個全新天姬物語

為讓玩家擁有更優質的遊戲體驗，官方也特別針對UI介面優化調整，體驗到人性化的設計及精美圖示，還有活動BANNER功能，讓你不再錯過福利活動。

還有更多豐富精彩的節日活動與更新內容，詳情請見遊戲內活動介面及官方社群網站，以便接收第一手活動訊息！趕緊加入《天姬物語》，遇見你的命中註定！

(科技)