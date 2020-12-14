新北市17個區公所皆設有律師諮詢服務，金山、萬里、雙溪、貢寮等12個偏鄉公所，也以視訊方式提供法律諮詢，去年受理3萬9343件法律扶助案件，今年截至10月受理3萬1931件，法扶件數為全台之冠；新北市副市長陳純敬14日致贈感謝狀給新北市267位公益律師，期盼有更多律師加入服務團隊。

新北市今舉辦法律扶助感謝典禮，陳純敬逐一頒發感謝狀，感謝法律諮詢公益律師、法律扶助基金會等單位，共同致力於新北市法律扶助。

陳純敬表示，新北市近年遴聘個法律領域專精的法律諮詢律師，除了新北市大樓服務中心設有免費法律諮詢外，板橋、土城、新莊等17個工公所皆設有律師諮詢服務，針對金山、萬里、雙溪、平溪、貢寮等12個偏鄉地區，也在區公所設置視訊方式，提供法律諮詢服務，盼能縮短城鄉間的法律資源差距。

陳純敬說，去年全市受理3萬9343件法律扶助案件，今年截至10月也有3萬1931件，每年法律扶助件數都是全台之冠，由於新北市新住民人口眾多，新住民常因語言和文化差異，衍生法律的爭議，卻往往缺乏資源和管道求助，因此市府聯合服物中新也設有「新住民法律諮詢服務」，結合公益律師和翻譯人員，協助新住民保障權益。

(中時 )