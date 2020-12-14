永平表藝科畢業公演學生緊鑼密鼓排練。(呂筱蟬攝)

桃園市永平工商表演藝術科畢業公演今年以「藝遊神–勇闖我們的藝世代」為主題，有別於以往綜藝大集會的表演模式，這次以戲劇為主軸貫穿全場，學生將於本月30日晚間7點在桃園展演中心登台，近期緊鑼密鼓排練，要展現3年來最佳學習成果。

戲劇主要敘述一場天界神族的儀典，藝神謬思要在楚實、琨蒂絲、飄媞、雅朵4名後裔中擇一作為凡間的守望者。過程中雅朵因私降凡間而缺席，藝神決定擇日再選造成其他人不滿，也決定私下凡間尋人，而在尋人過程中，他們歷經了人間的美好與苦難後，原高貴傲氣的藝神一族逐漸理解人類，改變自己的傲氣。

詮釋藝神角色的吳欣霓說，要上台演出前需下足功夫，包含角色分析、詮釋、課後練習、與其他角色演員溝通，需要和大家分工協調，才能達到默契共同完成一場展演，過程雖然辛苦但有很多收穫。

永平工商校長胡劍峯表示，表演藝術科術科課程採適性分組上課，孩子都能依自己喜歡的領域適性學習。表藝科成立以來，有YouTube網紅鍾明軒、廣播電台主持人黃于娟，以及演員、歌手雙棲的賴慧如等傑出校友在各自專精的領域發光發熱。

(中時 )