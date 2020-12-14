安南區一家新建廠房在配電工程時發生觸電意外。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市科技工業園區內一處新建廠房工地請來承包商做配電工程，14日卻發生工人觸電意外，蕭姓配電工在「碰」一聲後，應聲倒地昏迷，同事趕緊報案將他送醫，經急救清醒，右側有明顯灼傷痕跡，台南市勞工局針對電線承包商違反職安法第6條規定，開罰3萬元並勒令停工。

台南市科技工業園區內工業二路一家鈑金公司正在新建廠房，請來楊姓負責人的配電承包商做電路配置，14日上午包括52歲蕭男在內的3名配電工人進入4樓機房電氣室。

蕭男為了查看線路布置情況，打開電氣箱，突然傳出「碰」一聲響，同事看到蕭男已倒地不起，意識昏迷，研判觸電受傷，趕緊將他送醫，經過急救，蕭男右手與腰部有明顯灼傷，但無生命危險已恢復意識。

蕭男在工地遭22.8kv（約2萬2800伏特）的電流擊中身體，台南市勞工局啟動職安調查，初步判定楊男負責的配電承包商，在勞工裝設、拆除或接近電路等設備時，未使用勞工穿戴絕緣防護具。

台南市勞工局根據職安法第6條第1項規定，未防止電、熱或其他引起的危害，裁處3萬至30萬元罰鍰，初犯者依慣例開罰3萬元。另調查工人是否未確認斷電即施工，才造成觸電。

觸電意外發生後，工地現場已通知台電公司斷電，現場管制警戒，台南市勞工局並勒令業者暫時停工改善。

(中時 )