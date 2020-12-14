行政院長蘇貞昌13日以三倍券購買漫畫送孫女，不料被眼尖網友抓包結帳時又出現行政院統一編號，對此，行政院祕書長李孟諺澄清，蘇貞昌並未使用公務預算，今(14日)也會前往店家更換收據發票。對此，台北市議員徐巧芯直言，蘇院長是不是很怕大家忘記行政院統編是幾號？

針對蘇揆買漫畫打統編疑雲，徐巧芯13日深夜在臉書上表示，蘇貞昌院長是不是很怕我們忘記行政院統編是幾號？連「自掏腰包3010購買漫畫送孫女」都不忘打上統一編號？「好的，朗誦三次03722403、03722403、03722403」。

同時，徐巧芯更開酸，「有政府，會報帳，網友說這叫做超開統編」，並指出，行政院已解釋，但是否被抓包才這樣說不得而知。

網友們也留言回應，「行政院自己印很方便」、「台灣的眼睛很緊張，影片一直上架下架」、「這店家太離譜，怎麼可以自行打統編，傷害國家形象，這店家應該如何處分呢？」、「連同小丁丁那次，這次算不小心抓到的，那沒抓到的呢」。

此外，蘇揆今也針對這起風波回應表示，事先不知情，不知道有人多事，多此一舉打了統編，強調不會報公帳。蘇貞昌的女兒蘇巧慧也在臉書上指出，她相信父親不會報公帳，有沒有打統編不是重點。

(中時新聞網)