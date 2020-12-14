蘋果全球第三大代工廠緯創接受蘋果全球布局調動，近年來陸續將大陸產能移往海外市場，尤其在印度投入不少資金建立新生產線，然而，印媒報導指出，緯創位於印度南部的廠房12日發生暴動，造成43.7億盧比(約16.7億台幣)損失，甚至有上萬支iPhone成品遭暴動人員搶走。對此，蘋果回應，與當地政府緊密合作，該公司也會派員調查。

據《路透》報導，緯創主要在印度生產iPhone 7手機和第二代iPhone SE，這次的事件可能是勞資爭議引起，目前當地警方逮捕149名相關人員。蘋果則是對此事回應，派遣更多人員和審核員到該設施調查，並且與與地方政府緊密合作，調查該案內容。

蘋果指出，一直要求供應商提供安全工作條件，尊重工人的尊嚴和尊重，並在為蘋果生產產品或提供服務，任何地方使用對環境負責的做法。緯創在13日發布聲明，否認暴動是來自員工，也表示印度其他廠房與大陸昆山廠都能因應，因此對iPhon產能影響有限。

據《印度時報》等媒體報導，暴動主因是勞資爭議，發生的緯創工廠位於卡納塔卡邦（Karnataka）戈拉爾（Kolar），有1200名正式員工，報導指稱是勞資爭議所引爆紛爭，緯創通報印度警方與勞動部時透露，廠方損失金額估計高達43.7億盧比，並透露有上萬支iPhone被搶走。

不過，卡納塔卡邦工業部長薛塔(Jagadish Shettar）指出，主要是緯創發包的承包商延遲給付員工薪水；據中央社駐地記者報導也提到，緯創暴動事件是否是該公司印度級主管與承包商有勾結，試圖獲取不法利益，刻意煽動基層員工暴動，還須進一步釐清。

(中時新聞網)