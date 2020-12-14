《國際社會》英歐談判再延長 達成協議賭盤翻盤 17:052020/12/14 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英歐延長談判時間，影響了賭盤的談判看好率。 在英國和歐盟領導人同意將脫歐談判的最後期限再延長幾天之後，根據Smarkets交易所的最新賭盤資料顯示，周一看好英國會與歐盟達成新貿易協定的比率上升到57%，高於上一周的約40%。 在上周五時，由於雙方談判進入僵局，有61%的賭盤認為會出現無協議脫歐，遠高於11月下旬的19%。 《國際經濟》英歐延長談判期限 英鎊彈升 《國際社會》荷蘭擬收緊新冠管制 (時報資訊) #談判 #延長 #賭盤 #英歐 #國際社會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》英國Make UK：無協議脫歐將被KO 11:082020/12/14 財經 《國際社會》歐盟警告AI使用風險 15:062020/12/14 財經 《國際社會》新冠住院續升 紐約市今起收緊限制措施 12:162020/12/14 財經 黑偉鼓風機 節能、省電、降噪獲肯定 04:102020/12/14 產業特刊 國際廢鋼原料大漲 豐興本周鋼筋盤價每公噸大漲700元 10:512020/12/14 財經 《國際社會》群體免疫 西班牙估明年秋天前 12:162020/12/14 財經 中國印度雙引擎 旭陽接單旺 04:102020/12/14 產業特刊 《國際社會》紐西蘭同意 明年初與澳洲組成「旅行泡泡」 10:512020/12/14 財經 《國際社會》南韓首都圈學校 周二起關閉 14:492020/12/14 財經 英脫歐談判進入延長賽，若最後硬脫離… 英鎊兌美元 恐貶逾10％ 04:102020/12/14 財經要聞 美9000億紓困案難產 專家爆真實失業率 復甦恐須4.5兆 09:302020/12/14 財經 財經熱門新聞 緯創印度廠掀暴動 上萬支iPhone遭搶 蘋果回應了 - 財經 玩真的！第三波打炒房工具 浮出檯面 - 財經要聞 - 工商時報 外資大逃殺 散戶有聯電怎辦？賣太快恐後悔 - 財經 砍單iPhone 12傷到台積5奈米？專家不忍了驚爆1句 - 財經 兩類保單將停賣 保險局禁宣傳 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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