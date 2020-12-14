英歐延長談判時間，影響了賭盤的談判看好率。

在英國和歐盟領導人同意將脫歐談判的最後期限再延長幾天之後，根據Smarkets交易所的最新賭盤資料顯示，周一看好英國會與歐盟達成新貿易協定的比率上升到57%，高於上一周的約40%。

在上周五時，由於雙方談判進入僵局，有61%的賭盤認為會出現無協議脫歐，遠高於11月下旬的19%。

(時報資訊)