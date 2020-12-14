乾拌麵去年總產值預估達114億元；今年第一季因疫情帶出「宅經濟」買氣，銷售額達31億元、年增14％，創下歷年同期新高！看準乾拌麵百億市場商機，台灣蔬食餐飲領導品牌「寬心園」也搶進拌麵市場，一口氣推出3種口味，11月中已在全台萊爾富超商上架，目前正在洽談進駐其他連鎖超商與百貨通路！

寬心園董事長黃瓊瑩表示，今年因疫情影響，帶動在家煮食料理的風氣，寬心園為提供素食者更方便的服務，今年11月與行銷專家「緣寶國際」合作，採品牌授權方式合作開發「寬心拌麵」，寬心拌麵每包四入裝，售價198元，除了在寬心園線上電商-黑貓網站/蝦皮官方賣場販售，全台寬心園分店均可購買；11月中上架全台萊爾富超商，二周即熱銷近萬包，希望能讓素食族群有更多元的選擇，也期望在這波拌麵熱潮中搶占一席之地。

黃瓊瑩進一步表示，台灣因個人健康、環境保護以及動物福利等原因，選擇吃健康素食的人口比例超過14％（約330萬人）規模。有別於乾拌麵向來主打葷食口味，「寬心園」推出寬心拌麵系列，主打香勁Q彈的麵條，無添加防腐劑與漂白劑，72小時手工日曬麵，精心研發三大口味—金黃蔥油、川香椒麻、清香烏醋，打造素食乾拌麵明星商品，以素食/蔬食五辛素打動消費者味蕾，搶攻商機百億的拌麵新藍海。

寬心園廚藝總監蔡長志表示，寬心拌麵【金黃蔥油】、【川香椒麻】、【清香烏醋】每袋四包入，簡易料理方式在家便能輕鬆享用美味，麵入滾水煮五至七分鐘即可上桌，有別於市售他牌乾拌麵，每單包麵的麵量皆足足有100公克，美味與飽足感兼具。

其中，金黃蔥油的口味為經典懷舊飄香味（五辛素），以新鮮紅蔥頭與植物油製成，天然蔥香與陽光加持過的日曬刀削寬浪麵搭配，醬料經拌攪後完美攀附於麵體上，自然濃郁的紅蔥香氣沿著麵條入口，喚起舌尖記憶的古早味。

川香椒麻（全素），則以四川頂級大紅袍花椒領銜入味，多層次辣韻香、辣、麻輪番刺激味蕾，刀削寬浪麵的Q彈與多重味覺在口中形成完美節奏，一試即上癮的麻辣饗宴。

清香烏醋（全素），搭配日曬過的勁Q直拉麵，攪拌時特製烏醋沾附於麵體，與天然麵香結合，醋勁剛剛好的微酸滋味，自然散發著清香甘醇，令人難以忘懷。

寬心園顛覆對素食的想像，三大口味嚴選食材精心製作而成，將素食口味提升到新的境界，打破傳統印象，將為乾拌麵市場帶來一股新蔬食風潮。

(工商 )