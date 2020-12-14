根據交通部自行車使用狀況調查分析，每四人中就有一人每周會騎乘自行車，可見自行車已成為日常必備的交通工具；但依警政署統計，自行車交通事故中以未滿18歲自行車騎士肇事率最高，逾25％，為讓學生提升交通安全的觀念和預防事故，國泰產險在大中小學中力推「不意外自行車」專案，期透過科技教育縮短學童與安全的距離。

依警政署統計，自行車交通事故中以未滿18歲自行車騎士肇事率最高，達25.77％，顯示學生交通安全的觀念提升和事故預防教育迫在眉睫。國泰產險表示，「不意外自行車」專案從109年展開，校園展演活動場次已突破80場，影響學生人數約2,600人，學生透過AR擴增實境技術模擬真實馬路上的騎乘風險及學習自行車必備觀念，學生們對於課程紛紛感到驚喜及有趣，讓交通教育不再生硬，縮短學生與安全之間的距離。從活動問卷回饋中，校方對國泰產險的「自行車交通安全教育」也有相當不錯的評價。

國泰產險表示，該公司以全齡損防教育為推動目標，自從104年推動「不意外騎士」專案以來，足跡遍及全台和離島之各大專院校與高中職，針對機車騎士的危險感知能力與防禦性駕駛觀念進行教育，活動場次逾百場，影響人數約15,000人。因在大專院校與高中職獲得好評，所以，從109年國泰產險再推出「不意外自行車」專案，將授課年齡下降至國小學齡，運用損害防阻專業持續關注學生的交通安全。

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