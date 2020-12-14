隨著5G廠商轉攻物聯網與人工智慧應用的加速落地，2025年無人機市場規模將到達467億美元，實為台灣產業新藍海，再加上台灣土石流及水庫港口之泥沙淤積等狀況頻傳，中強光電（5371）子公司中光電智能機器人與微軟攜手合作，將無人機結合Microsoft Azure雲服務的資料庫、資料分析與物聯網等技術，打造可全天候即時擷取影像與建模運算的智能自主安控無人機解決方案，賦予無人機環境安防、營建測繪等應用，降低產業第一線員工於惡劣環境出勤之風險，實現環安衛領域之智慧轉型。

台灣微軟首席營運長何虹博士表示，微軟對於永續的承諾，是運用科技與客戶及夥伴生態系一起為地球長遠運作貢獻。在永續行動上，我們不但要求自己與供應鏈為環境負責、積極投資環保行動、號召員工更為各種環境議題發聲、我們也提供微軟新科技與平台讓客戶與夥伴一起貢獻地球。而中光電智能機器人運用無人機結合數據分析及預測，偵測台灣河川山坡等環境變異，即時提出警訊給相關單位。

中光電智能機器人憑藉母集團在光電、面板、電子、熱傳等研發實力與製造經驗，成功開發出可依規劃路線自動執行任務之商用無人機，可應用於設施巡檢、空間量測、智慧物流、軍警應用、環境工程等任務。中光電智能機器人總經理忻維忠指出，台灣在颱風或梅雨季常發生坡地災害，派專人前往救災需承擔一定程度的風險，因此我們以人為出發點，在Azure技術協助下，提供即時且高畫質的影像資料，依需求存放在非關聯式與關聯式資料庫中，透過雲端數據分析，在事故發生前做出預測防範，或於發生事故時立即串接不同資訊，加速決策效率，進一步實現台灣工業物聯網自動化，讓安全監控、環境保護及救災技術有明顯突破。

中光電智能機器人導入彈性的Microsoft Azure，以AI和數據演算技術為基礎，透過低延遲的資料傳送與接軌雲端平台，建置以下兩大無人機解決方案系統，讓無人機替代人力前往危險場所，降低職災風險與成本，適合應用在公部門坡地災害預防及水庫監測作業。

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