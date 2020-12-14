針對限制私法人購買住宅等議題，內政部次長花敬群今日備詢時表示，政策推出時機是：一、市場房價上漲、炒作現象持續發生；二、是當內部統計資料發現，私法人持續累積沒有必要的住宅的數量。

國民黨立委曾銘宗質詢時詢問，研議限制私法人購屋的進度如何？花敬群回應表示，目前初步的條文已有，但涉及後面管理系統複雜，系統還在規畫中，但這要經過修法，會從市場的運作發展狀況，再決定推動時程，現在還沒有一定的時間。

至於在什麼條件下，會限制私法人買賣房地產？花敬群指出，第一是市場房價上漲、炒作現象持續發生，第二是當內部統計資料發現，私法人持續累積沒有必要的住宅的數量，一旦這情形是確定的，就是適合推動的時機。

花敬群指出，從兩年前的資料來看私法人過去一年的狀況，其實賣出比買入多，所謂囤房問題有在舒緩，但最近資料似乎約略看到有略為增加，但這還要細分是什麼樣的內容，因為私法人類型多，可能是因為建商房子蓋完，餘屋增加，還是買來囤房，這都還要進一步分析。

至於限制紅單交易等議題，花敬群指出，修法版本已經備妥，持續與立委溝通，順利的話，這個月有機會完成內部溝通。目前修法條文已送行政院，行政院會與內政部及民進黨立委討論，討論確定後就會提報行政院會。

(工商 )