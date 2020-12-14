廖芳瑋手中展示為台中交通局設計的野餐盤，以3個圓形木盤，結合台中捷運、BRT公車、單車等3大元素。（大葉大學提供／謝瓊雲彰化傳真）

大葉大學碩士生廖芳瑋為台中市光榮國中設計出5款超可愛的30周年校慶紀念公仔，5款從制服、造型到底座都各不相同，代表學校的5大特色力。（大葉大學提供／謝瓊雲彰化傳真）

大葉大學多媒體數位內容學位學程與台中市設計公司詹姆士夢工廠產學合作，利用2D、3D列印技術建模，陸續完成台中光榮國中30周年校慶紀念公仔、台中市交通局文創野餐盤等，搶眼吸睛。

光榮國中5款校慶公仔，有男有女、穿著制服、運動服，5款配色造型各不相同，底座也選用5種顏色，代表品德、創造、思考、溝通和合作等五力特色；台中交通局野餐盤，則結合台中捷運、BRT公車、單車等3大元素，以3個圓形木盤組合而成，充滿巧思，作品全來自廖芳瑋的創意。

碩士生廖芳瑋說，大三起加入產學計畫，累積實務經驗，過程中她決定繼續攻讀研究所再提升自身能力；詹姆士夢工廠承接許多公部門計畫，過程中她更了解產業需求，會考慮到產線運作，再卡榫結構組合的設計上會更注重精準密合度。

金鼎獎得主、副教授陳志隆指出，系上開設2D美術、3D動畫、文創公仔、遊戲設計等實務課程，以德國師徒制培養學生實戰力。因應產業數位化趨勢，運用3D建模技術，讓平面圖案可以快速透過3D列印變成立體公仔，再翻模量產，大大縮短開模到完成實體產品間的製程。

詹姆士夢工廠負責人蘇弘杰說，公司創立15年，過去公仔主要以手工雕塑為主，隨著數位科技發展、加上客製化需求提高，因此與大葉大學產學合作，引進新技術，在師生協助下，透過3D技術改良製程，運用3D列印的數位運算，可大大提高孔位的精準度。

(中時 )