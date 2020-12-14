貨車從南投開往彰化，一路下山開到中南路上時候，疑似煞車過熱，導致失靈。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

撞擊力道過猛，駕駛被卡在車上動彈不得，所幸送醫後無大礙。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

附近民眾聽到聲響，拿起相機拍下畫面。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

碰！！彰化縣田中鎮達德商工門口前，14日下午發生一起交通事故，1輛滿載肉雞要去送貨的大型貨車，疑似煞車失靈失控，駕駛沿路閃避車輛，最後為了保護用路人，將車輛衝撞一旁路樹，卡在民宅與天橋中間，由於撞繫力道過猛，車頭變形駕駛當場卡在車內，所幸沒有生命危險，警方表示，初步待查駕駛沒有酒駕情形，而詳細的肇事原因仍有待調查。

這起事故發生在今天下午接近四點，80年次的陳姓駕駛，開著滿載肉雞的貨車，從南投開往彰化，一路下山開到中南路上時候，疑似煞車過熱，導致失靈，在靠近達德商工門口前，選擇自撞路樹，保護用路人，而報警的是差點被波及的民宅，屋主直呼危險，但也肯定英勇的駕駛，幸好人平安。

警方表示，獲報後警消趕往現場，發現駕駛卡在車內動彈不得，使用破壞工具將其救出，還能走動，隨即送往醫院救治，無大礙，而駕駛供稱煞車失靈，導致失控，而沿路沒有傳出坡及受傷民眾，副駕駛也平安無事，詳細的肇事原因，仍在調查釐清當中。

(中時 )