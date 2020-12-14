蘋果（Apple）在2020年下半年推出iPhone 12系列，且沒有附上充電器，成為對手三星（Samsung）在社群上椰榆的痛點。不過，背後對於成本帶來的效應可能很巨大，讓三星也忍不住自打臉，計畫在2021年跟上蘋果的腳步，也不在Galaxy S21系列中附上充電器。

根據三星向巴西電訊監管當局提供的資訊，三星計畫在當地銷售的Galaxy S21系列之三款手機，預計都將支援快速充電。但是如果想要享受此功能，消費者必須要自行購買三星在下個月發表的30W充電器。《MySmartPrice》網站報導，三星將會把新款30W充電器的價格調整至與舊款充電器一樣的水平，應該不會帶來太多額外負擔。而因為Galaxy S21系列預計上市時，盒中配件預計包含充電線，因此獨立販售的30W充電器不會附上USB-C充電線。

除了包裝將不會附上充電器，寫下三星Galaxy手機的首例之外，三星Galaxy S21系列當中的Galaxy S21 Ultra預計還會首度支援S-Pen。但與Galaxy Note系列不同的是，Galaxy S21 Ultra機身上並沒有S-Pen專屬插槽（能在Galaxy Note當中做到，卻沒有在Galaxy S21 Ultra中實現的具體原因，實在令人好奇），因此該網站報導三星為了便利使用者，將會推出S-Pen與Galaxy S21 Ultra專屬的矽膠保護殼（其上應該有放置S-Pen的位置）捆綁在一起銷售的配件組。

根據相關報導，三星Galaxy S21預計將有三款，分別是Galaxy S21、Galaxy S21+以及Galaxy S21 Ultra。其中，S21與S21+預計搭載三攝方案，S21 Ultra則預計是五攝相機。為了能節省成本，預計S21將會採用塑料後蓋，S21+與S21 Ultra則持續使用玻璃後蓋。目前傳出Galaxy S21系列可能在2021年1月14日發表。除了三款手機將會登場之外，預計全新的無線耳機Galaxy Buds Pro以及Galaxy S21系列官方手機保護配件也預計都會發表。

有趣的是，三星先前在社群上椰榆蘋果iPhone 12系列沒有贈送充電器的貼文，已經被默默下架（或是改變了分享的隱私權設定），可說是為自家Galaxy S21系列取消搭送充電器的作法，提前鋪好了路。不過凡走過必留下痕跡，尤其在網路時代更是至理名言，往後如果想要針對手的策略做文章，還是先想想未來會不會跟進可能更為妥當。

(科技)