15歲林姓少年帶5碗泡麵，獨自挑戰能安縱走，凌晨在天池山莊營地被尋獲。卻爆出搜救單位要求天池山莊廚房協作人員，在凌晨3點多要摸黑騎乘運補機車，將無生命危險之虞的少年立即送下山，原因是「家屬和警方在山下等待」。天池山莊10日才發生協作人員騎乘機車運補食物墜谷死亡的憾事，要求義消摸黑載人下山的誇張行徑，立刻引起網友砲轟。

天池山莊一名協作人員，下午在臉書PO文指出，少年尋獲時間約在凌晨3點左右，確認人員平安身體狀況尚可的情況下，有關單位人員告知協作方，需派1人載他下山，而且要立即下山，因為家屬跟警方在山下等待，所以必須立刻下山，最後是讓1名協作騎車送這位無知的少年下山。文章被轉載到臉書社團「靠北登山大小事」引起討論。

原PO痛批：「我想請問一下這位15歲的大哥你有生命上立即的危險必須馬上送下山，或是不送你下去誰會有生命危險嗎？答案是：跟本不會，時間點在凌晨。」文中指出，協作人員幾乎沒有休息，煮完早餐就立刻騎機車送他下山。

文中原PO還說：「今天我的人載著這位大哥下山萬一途中又發生意外，這算誰的？自己受傷就算了，萬一你大哥受傷了是不是有可能怪罪在我們頭上？誰能知曉我想沒人能解釋～今天我們自己人發生意外～你有關單位跟我說未來機車不能騎，現在發生事情你要求我們馬上協助，這樣對嗎？ 」結果，當協作人員摸黑冒死載著少年下山，卻家屬卻連一句感謝恩都沒有，更讓原PO氣憤不平：「我們就該死，你們其他就當英雄，是這樣嗎？」

天池山莊協作人員騎乘機車運補墜谷死亡，才相隔4天。同事還在一片難過的氣氛中，又發生如此誇張行徑，不僅協作人員不滿，網友更是紛紛留言砲轟:「晚上協作騎機車多危險！真的很可惡耶！」、「要能高安東軍，吃完五包泡麵自己走下山啊。」、「無知少年的命是命，救難人員的命不重要」、「白目到無言」、「馬上載下山是哪招啊，山下那些人怎不自己騎車上去載啊」、「這要求真的莫名其妙，完全沒有立即危險」。

(中時新聞網)