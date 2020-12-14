◎青埔交通新亮點 Xpark設企鵝號誌燈

Xpark與桃園市交通局合作，在桃園高鐵站2號出口處往華泰名品城方向平面道路，設置獨一無二的企鵝號誌燈，與一般小綠人相比，圖案換成國王企鵝跟麥哲倫企鵝剪影，遵循紅色暫停、綠色通行規範設計6種動畫，分別有企鵝慢走、快速移動及休息等姿態，民眾過馬路時可趣味看見企鵝日常。

◎延續航空業500億紓困 交通部再向政院爭取250億

交通部先前祭出500億元航空紓困貸款，但新冠疫情仍不見好轉，邊境持續管制中，影響航空與機場相關業者，交通部再度向行政院爭取250億元，替直接受影響的航空及機場相關產業紓困，爭取延續到明年上半年。

◎苗栗縣政府召集縣內6大肉品商 宣示反萊豬

苗栗縣長徐耀昌14日上午在衛生局表揚縣內51家優良餐飲業者，並針對明年元旦美豬開放進口後，苗栗縣政府已完成自治條例修訂通過萊克多巴胺零檢出，徐耀昌並與縣內6大肉品商，公開宣示絕對不進口、使用萊豬，以確保縣民食品安全。

◎水泥車跨越2車道「霹靂大迴轉」 騎士直衝撞上慘死輪下

27歲林姓男子駕駛預拌混泥土車14日行經萬壽路時，欲從南下車道轉往北上車道旁的工地，從路肩跨越2車道迴轉，孰料行駛在內線車道的39歲張姓機車騎士，發現時已來不及，當場撞上預拌混泥土車，還一路被拖往北上車道，緊急送醫仍宣告不治，林男酒測值為0，訊後被依過失致死罪嫌送辦。

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(中時新聞網)