日月潭月牙灣，是水上運動訓練最佳場域。（廖志晃攝）

日月潭月牙灣，是水上運動訓練最佳場域。（廖志晃攝）

日月潭月牙灣水上運動訓練中心，總工程預算經費8125萬元，預定在12月下旬招標，希望最遲能夠在今年底前完成發包；未來完成後，將是台灣中部唯一水域船艇運動資源中心，成為各級選手及亞、奧運會，國家代表隊最佳訓練場地。

日月潭月牙灣水上運動訓練基地，海拔標高750公尺，年平均溫度約低於平地4到5℃，且水域寬廣，可設置國際標準2000公尺划船比賽水道，加上水質乾淨、水位無潮汐與水流之影響及無強風吹襲等優越條件，屬於國際一流的水域環境。

月牙灣水上訓練中心，是培育西式划船、輕艇選手搖籃，場地主要由私人提供且是鐵皮搭建，以致選手生活克難，缺乏完善訓練空間與艇庫；因此，南投縣政府向林務局申請土地移撥，並透過都市計畫變更，建設符合水上運動選手需求的訓練中心。

縣府也提出新建日月潭水上運動訓練中心計畫，未來除提供南投縣國、高中選手進行水域運動訓練外，也提供國立台灣體育運動大學、國立暨南大學、南投縣及台中市全運代表隊訓練基地；目前月牙灣還有划船、輕艇、輕艇水球、靜水標竿、龍舟等水上運動項目，進行湖面操舟訓練。

新建日月潭水上運動訓練中心及辦公室，為地下1層，地上3層建築物，包括周邊整地排水、擋土設施等工程。

(中時 )