運達投顧分析師洪任浚表示，台股14日漲多族群休息，反之，新主流接棒上漲。自結構可以看出，電子族群受晶圓代工將進入淡季的影響，表現陷入弱勢整理。資金則轉向具漲價題材的原物料族群，儘管加權指數指數小跌，上市鋼鐵類股指數卻逆勢上漲逾2％，在漲價效應發酵下，預期資金將持續往原物料相關個股移動。

個股方面，本周納入投資組合的威致，原物料價格上漲，低價原料庫存可望帶動獲利成長。

選股方面，若要刺激經濟，最有效的方法就是大量基礎建設。大陸2008年使用兩個重要策略，使經濟脫離下滑泥沼：家電下鄉計畫及超大量基礎建設，不僅帶動當年石油、鋼鐵、工業金屬價格大漲，甚至食品相關的黃豆、玉米、小麥，皆掀起一波大行情。隨疫情降溫後，中美軍準備刺激經濟發展，除大量撒幣外，更要加大基礎建設力道。

鐵礦砂價格上周漲幅高達10％，加上全球第二大鐵礦砂生產商巴西淡水河谷持續減少產能，澳洲亦進入颱風季節，鐵礦砂的供應恐將出現失衡狀態，帶動價格持續向上調整。展望後市，原物料價格上漲將帶動下游鋼廠調整售價，而手上握有低價原料庫存將產生極大利差效應。因此，市場資金近期已預判原物料上攻行情，鋼鐵族群股價群起上攻。其中，鋼筋為鋼鐵族群中率先起漲者，威致、海光14日連袂漲停，中鋼亦改寫今年新高價位，主流趨勢形成，可逢低布局。

(工商 )