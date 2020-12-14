交通部長林佳龍14日和新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦合體會勘，拍板在林口A交流道增設南出、北入匝道及匝道交織改善工程。(蔡依珍攝)

國道1號林口交流道交通壅塞改善方案，一度因僅增設南出匝道引爆新北怒火，交通部長林佳龍允諾3個月內提出解決之道，14日和新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦合體會勘，拍板在林口A交流道增設南出、北入匝道及匝道交織改善工程，預計斥資19億元，力拼2024年8月完工。

林口交流道連接新北林口、桃園龜山，每逢上下班時間宛如大型停車場，讓住在復興一路的立委葉毓蘭都說是「大林口長年之痛」，無法忍受永遠到不了立院的風險，只敢搬到立院住，但受限地形和土地徵收等問題，地方爭取多年未果。

交通部長林佳龍14日和新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦合體會勘，拍板在林口A交流道增設南出、北入匝道及匝道交織改善工程。(蔡依珍攝)

交通部長林佳龍14日和新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦合體會勘，拍板在林口A交流道增設南出、北入匝道及匝道交織改善工程。(蔡依珍攝)

高公局今年9月一度提出增設林口A南下匝道改善方案，但卻引爆新北怒火，認為應該南北一次到位，歷經3個月協調，拍板確定將斥資19億，同步增設林口A南出、北入匝道，同時也將以箱涵立體跨越的方式，一併改善林口A、B交流道南出南入及北出北入交織問題。

「首都圈交通問題現在不解決，以後一定會後悔！」交通部長林佳龍表示，國1林口交流道是全國車流量第二大的交流道系統，他特別感謝高公局讓出辦公廳舍部分空間，提供林口交流道南出匝道建設路廊，不必徵收用地、不用經環評，可加速開發時程。

林佳龍說，預計明年4月報行政院審查、10月完成工程設計，工期預估30個月，可望2024年8月完工，他也允諾會加快行政程序，希望期程可以再提前，笑言這是他參加過「氣氛最好」的會勘，大家齊心改善當地交通。

鄭文燦表示，為讓整體路網更順暢，也希望加快平面道路的配套計畫，像是青山路限高改善、壽山路的拓寬等，其中壽山路桃園段已完成拓寬，盼新北加速協助，另外桃園也以BOT方式斥資9億在捷運A8長庚醫院站興建轉運站，可望一併解決公車停靠混亂所衍生的交通問題，至於桃園市議員林正峰提出的龜山A7站至新莊副都心的快速道路新闢計畫，也希望納入可行性評估。

侯友宜說，台灣最需要的就是面對問題、解決民眾之苦，只要平心靜氣、接納彼此聲音，都能找出解決問題的新方案，希望儘早開工，針對鄭提出的道路拓寬和高架快速道路他都樂觀其成，侯也趁機力爭拓寬105市道，其中建高架環形道路要40億，希望系統化納入評估，強調新北、桃園交通做好，北台灣才會崛起，才有競爭力跟國際競爭。

(中時 )