明（15）天是農曆十一月初一，也是新月許願的大吉日，星座專家艾菲爾老師提醒，因為新月許願月落在射手座，部分的人會感到充滿活力，做任何事都特別起勁，請持續的讓這一份能量延續。但要特別留意，感情上雖然彼此都熱情如火，但也容易因為衝動而說出傷人的話，切記說話前，先經過思考再說會更為恰當！另外，單身的人不再感到孤單，身邊很可能出現新的異性朋友，部分人的新戀情正在萌芽中。

【12星座的許願關鍵詞】

白羊【工作穩定】。金牛【偏財降臨】。雙子【愛情和睦】。巨蟹【釋放壓力】。獅子【元氣滿滿】。處女【出雙入對】。天秤【情人寵愛】。天蠍【荷包超厚】。射手【貴人提攜】。魔羯【鈔票入袋】。水瓶【財庫豐盈】。雙魚【遠離小人】。參考太陽丶上升。

【許願吉時】

上午09:00~11:00；下午13:00~15:00；晚上23:00~01:00。這個時間區間的能量極好。

【許願方式】

請在以上時間段，選一個自己方便的時間，操作蠟燭許願。許願時請準備一隻蠟燭（全新沒有使用過丶顏色不拘）許願時依序念出或寫下3個願望（最多不超過十個，以免分散能量），完成後將蠟燭吹熄（許願期間不要離開蠟燭，吹熄後要注意火星是否已熄滅，確保自身及居家安全。）。將寫著願望的紙條放入錢包中隨身攜帶，待下次許願時再丟棄即可。

【近期重要民俗吉日預告】

12/21就是冬至了，如果感覺到最近運氣大幅滑落、不如從前，請你一定要多說好話、做好事、心存善念，如此將為你趨吉避凶。也可以利用接下來的吉日，一心觀想神佛菩薩，為你除厄降福。

12月21日【冬至】補運、慶團圓

12月30日【麒麟日】求子丶求孕

(中時新聞網)