元晶(6443)今(14)日宣布，已與國內某能源開發公司簽訂120MW的太陽能模組銷售合約，預計明年一月開始出貨。

元晶明年初將開始供應太陽能模組給該客戶位於台南的電廠，模組總出貨片數近36萬片。據法人推估，該訂單營收粗估落在11～13億元之間，相當於元晶今年一整季的營收。

元晶表示，這個客戶的電廠是目前政府極力推動的漁業養殖與太陽光電並存的型態。且此電廠安裝量達到120MW，是有史以來漁電並存電廠最大的規模。也代表著自從七月七日農委會宣布，不支持兩公頃以下小面積農地轉作光電，造成業界極大震撼之後；光電業界已經將開發焦點轉到政府引導的養殖、營農與光電一地兩用的新開發模式。再加上政府明年對這種型態的電廠在躉售電價上預計將有6%不等的電費加成支持，這類型的電廠未來可望有很大的發展潛力。元晶連同此次簽約合作的客戶，共同拔得此新型態電站開發頭籌，未來商機與貢獻元晶出貨潛力相當可觀。

元晶表示，此客戶合作的電廠環境屬於高濕、高溫、強風及高鹽分的環境，對於相關電力設備與太陽能模組都是嚴苛考驗，所以元晶將提供神盾等級之太陽能模組，是針對台灣太陽能電廠多處於風頭水尾的地點而設計，對於高溫、高濕、高鹽害還有颱風來襲的環境考驗，有獨特的設計與用料，因此能夠保障電廠20年以上的穩定發電，確保客戶的投資回報率。該客戶與元晶聯手承攬此新型態電廠，兼顧電力、環保、生態與循環經濟，已經創造我國大型太陽能電廠最佳典範。

展望明年，元晶表示，截至目前為止，已掌握的模組訂單已佔總產能約六成。預計隨著元晶新產能開出、國內大型太陽能電廠陸續開工，以及政府主導的新型態一地兩用太陽能電廠趨勢發酵，元晶明年出貨量與營收將較今年大幅成長。

(時報資訊)