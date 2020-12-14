受惠於車載鏡頭模組出貨放量，淳安(6283)11月合併營收達2.09億元，為102年11月以後單月新高，由於淳安取得鴻海(2317)集團旗下鴻騰精密及日本夏普合資的FIT Electronics Device Pte.Ltd.(簡稱FITED)股權，淳安明年營收可望比今年好，今天股價以漲停板作收。

淳安電子於2017年由敏實集團入主後，全力搶進車載鏡頭領域，在敏實集團的協助下，淳安在3年時間從傳統車用零件轉攻汽車電子市場，包括：自駕車最重要的車載鏡頭模組已經開發，淳安今年亦與鴻海集團策略聯盟，投資4.2億元取得FITED的51%股權，由於FITED在車用鏡頭有10年的研發技術能力，且有無錫廠區的產能挹注，加上敏實營運工廠的經驗，淳安入股FITED，可望推升營收成長。

隨著車載鏡頭模組出貨成長，淳安11月合併營收達2.09億元，年成長63.29%，創下敏實集團入主以來單月新高，亦是102年11月以後單月新高，累計前11月合併營收為20.89億元，年成長44.81%。

淳安董事長秦國峰表示，以淳安的研發製造優勢，結合敏實集團在全球汽車零組件銷售網，可望在車載鏡頭市場逐步看到布局成果，2021年營收可望大幅成長。

(時報資訊)