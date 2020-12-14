台水將停用的新營淨水場改建為「自來水員工訓練園區」，今（14）日舉行竣工典禮。應邀出席的行政院長蘇貞昌表示，期勉台水跟著時代升級、好好訓練員工，學習日本等國家思考如何超前部署，讓台灣有一天能不再煩惱缺水、不為淹水所苦、且能生飲最乾淨的水。

蘇貞昌表示，水是上天賜予的珍貴禮物，但目前正面對極端型氣候考驗。台灣今年面對56年來首次在豐水期沒有颱風情況，現在桃竹苗地區農田已停灌並發放補助款，台南、嘉義明年春耕亦將開始實施停灌補助，若再不警覺，將要面對乾旱的苦日子。

蘇貞昌指出，他對水非常重視，首次擔任行政院長時，即核定板新二期及澎湖馬公第二海水淡化廠一期計畫，雖然分別直至去年底才完成，但隨即核定二期馬公增建6000噸海淡廠計畫，預計投入5億元。

蘇貞昌表示，老天爺下雨在考驗台灣如何北水南送、全國調度，他非常重視自來水公司如何調度水資源及運用備援水管，一再與台水董事長商討對策，希望讓5年投入145億元的「備援調度幹管工程計畫」儘速進行，將舊水管換新。

蘇貞昌感謝台水董事長胡南澤、前董事長郭俊銘及所有員工努力，在學者協助與地方政府配合下，使漏水率從19.6％降到14.5％，省下將近1座石門水庫的儲水，期許台水未來讓漏水率持續降低。

蘇貞昌指出，政府有決心、撥專款來換新水管及建置備援水管，今天訓練中心的成立，上台水員工從原來850坪的場地，轉移到1萬2千坪的園區訓練，期勉員工好好訓練，跟著時代一起升級，學習日本等國家，思考如何超前部署。

(時報資訊)