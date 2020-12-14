14日召開記者會宣布違規跳槽其他聯盟者，將最高處以禁賽3年處分的SBL球團委員會召集人兼九太董事長沈會承，其實一直相當積極處理SBL相關事宜，當他聽說接下來兩周SBL在台北和平館並未開放飲食，他隨即承諾幫忙處理！

「我想球迷進來球場看球，最重要的還是能否飲食，既然沒有人願意付和平館每天3萬元的清潔費，那我來付！」沈會承表示，「既然籃協、行銷單位與其他球團都沒打算在和平館開放飲食，那麼我來付錢就好，我想這樣的話就沒問題了。」

其實SBL過去幾季前往和平館打球，往往都因不願付清潔費而禁止飲食，反觀P＋聯盟台北富邦勇士舉辦比賽，不僅開放飲食，還把餐飲攤位直接拉進館內，相較之下，SBL確實較不「貼心」，幸好如今隨著沈會承出面允諾付清潔費而解決。

不只是場館飲食問題，沈會承也相當關心外界開始討論，九太洋將布蘭登是否有可能成為下一個中華隊歸化洋將的問題，「儘管我知道現在說這還太早，但我當然有意願幫助布蘭登歸化，前提是他自己也想，以及他的國籍資格是否沒問題。」

甚至提到他是否考慮明天帶領九太離開SBL，轉而加入P＋聯盟，沈會承也斬釘截鐵表示，「我現在就可以跟大家說，那是絕對不可能的事情！我現在只想積極幫助SBL重新站起來，吸引更多觀眾願意進場看球，絕對沒在考慮其他聯盟的事情。」

(中時 )