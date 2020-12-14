為滿足偏鄉長輩交通需求，屏東縣政府購置10輛無障礙車輛，14日起將於縣內9原鄉及離島小琉球正式起跑。（林和生攝）

屏東縣人口老化嚴重，長輩外出就醫及購物，在偏鄉地區常因交通不便更顯得路迢迢，屏東縣政府爭取衛福部補助，購置10輛無障礙車輛，14日起將於縣內9原鄉及離島小琉球正式起跑，不僅充實長照交通接送服務所需設備，更提升偏鄉地區交通服務量能。

根據最新統計，屏縣老年人口比例達17.96％，遠高於全國的15.95％，且受少子化及青壯人口外流影響，照顧人力資源不足，福利及醫療資源亦相對有較高需求。

屏東縣政府為縣內9原鄉及離島小琉球購置10輛無障礙車輛，且10輛車司機全是在地原住民，藉以提供貼心服務。（林和生攝）

屏東縣長潘孟安坦言，原鄉公共運輸無法與人口密集區的載運班次相比，皆需仰賴家人或鄰里自家車搭載；琉球鄉亦僅有1輛觀光客運巡迴，導致長輩取得一般生活資源、醫療或復健照顧等相對困難，自然就減低外出使用意願。

如今有了10台車的服務量能挹注，能夠保障原鄉與離島長照對象的交通權益，期望對於交通平權有更多照顧。

屏縣府長照中心指出，只要居住這10鄉鎮，65歲以上長輩或55歲以上原住民皆可以搭乘，不論是往返就醫、復健、接受長照服務，還是採買生活用品、探望親友、洽公等，均可直接提出申請。長照對象就醫每月有8趟次補助，非就醫用途或一般長輩只收計程車跳表半價，揪團共乘還可打66折。

春日鄉長柯自強直言，雖然鄉內已有幸福巴士接駁，但隨著長輩漸多、需求增加，再加入一輛無障礙車接送，對部落有實質幫助。

(中時 )