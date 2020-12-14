110年度台南市總預算暨附屬單位預算案尚未完成三讀，市議會14日下午召開本屆第6次臨時會第1次程序委員會，確定從12月21日起一連5日召開臨時會，繼續審查總預算案。

程序委員會由召集人議長郭信良主持，委員蔡育輝、王家貞、林阳乙、吳通龍、邱莉莉、呂維胤及趙昆原等議員均出席；市府方面則由副市長許育典、祕書長方進呈等代表列席。會中，針對此次臨時會召開時程進行討論。

經充分表達意見後，程委會通過從21日起召開第6次臨時會，議程草案如下：21日報到、開幕、程序委員會審定結果報告（含議事日程表）、報告事項、討論事項、聯席審查110年度台南市總預算暨附屬單位預算案；22至24日（上午）聯席審查110年度台南市總預算暨附屬單位預算案；24日下午議案資料彙整、蒐集議案資料；25日三讀議案第二、三讀會、審議各項提案、臨時動議、閉幕。

一旦「110年度臺南市總預算暨附屬單位預算案」未能於24日全數聯審完畢，25日還將直接進行聯審議程。

(中時 )