汎德舉行「MINI Care歲末健診活動」 17:302020/12/14 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 MINI汽車總代理汎德公司宣布，自15日起至12月31日，全台經銷商服務中心舉辦「MINI Care歲末健診活動」，邀請MINI車主預約回廠時間，讓車輛接受由符合德國原廠規格的車輛檢修設備、通過原廠專業認證檢修人員的檢查保修。 汎德指出，健診期間除了提供六大項免費車輛檢查服務外，空調、煞車及底盤系統等多項精選原廠零件亦擁有六八折起特惠，原廠加裝品、生活精品再享多項精選組合特惠。 印尼移工來台13日確診 疑境內感染 台南海安路大變身 趕工整裝迎新年 (工商 ) #汎德 #全台 #系統 #MINI #健診 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際社會》新冠住院續升 紐約市今起收緊限制措施 12:162020/12/14 財經 台中市政府110年度預算歲入、歲出各刪6億元 13:452020/12/14 政治 《科技》東京半導體展 愛德萬測試秀多元解決方案 12:502020/12/14 財經 淡水地政「地政專車」12／15、17與您見面 14:572020/12/14 區域情報-新北 MINI CARE歲末健診 迷你漫遊獨具一格 15:422020/12/14 汽車情報-優惠快訊 元大熱血10年 累捐1.9萬袋救人 04:102020/12/14 生活新聞 DMG MORI臺灣技術研討會 熱絡 04:102020/12/14 產業特刊 雅豐盃公益健走 捐款破百萬 04:102020/12/14 財經焦點 陸24確診多境外 港本土病例飆升 04:102020/12/14 焦點新聞 柳川樹木黃了 市府駁未枯死 04:102020/12/14 地方新聞 正子造影如癌細胞照妖鏡 抓到轉移蹤跡 10:222020/12/14 健康 財經熱門新聞 緯創印度廠掀暴動 上萬支iPhone遭搶 蘋果回應了 - 財經 玩真的！第三波打炒房工具 浮出檯面 - 財經要聞 - 工商時報 近30年首見 人民幣超凶猛 專家爆明年底最恐怖價位 - 要聞 外資大逃殺 散戶有聯電怎辦？賣太快恐後悔 - 財經 「護國神山」太強 陸專家反思：大陸為什麼沒有台積電？ - 財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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