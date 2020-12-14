MINI汽車總代理汎德公司宣布，自15日起至12月31日，全台經銷商服務中心舉辦「MINI Care歲末健診活動」，邀請MINI車主預約回廠時間，讓車輛接受由符合德國原廠規格的車輛檢修設備、通過原廠專業認證檢修人員的檢查保修。

汎德指出，健診期間除了提供六大項免費車輛檢查服務外，空調、煞車及底盤系統等多項精選原廠零件亦擁有六八折起特惠，原廠加裝品、生活精品再享多項精選組合特惠。

(工商 )