財政部國產署14日標售高雄6筆地上權建案，有5筆脫標，其中，高雄推案王城揚集團以北京建設名義，以4.6億元，標得鳳山福誠段1,964.47坪建地，同時也以6.3億元，標得覺民路2,207.06坪「住四」建地，合計約10.9億元，這是城揚集團首度進軍地上權住宅市場，城揚董事長楊振宗表示，無論是所有權或是地上權，只要符合區位良好、生活便利、以及環境優良等條件，城揚都將勇往直前。

富住通商用不動產研展部主任許值瑋表示，城揚建設集團企業北京建設，14日參與財政部國產署高雄地上權建案的標售，以每坪28.54萬元，標得三民區覺民路旁2,207.06坪「住四」建地，總價約6.3億元，比底價每坪23.43萬元，溢價約21.81％。

北京建設另以每坪23.42萬元，擊退永信建設和名軒開發，標得鳳山福誠三街和福誠五街口的「住三-1」土地，總價約4.6億元，比底價每坪13.94萬元，溢價約67.87％。

城揚建設集團楊振宗14日表示，只要符合區位良好、生活便利、以及環境優良等條件，無論是所有權或是地上權，都是城揚選地、推案的好基地，更何況，這2筆地上權基地，都是熱區。

楊振宗指出，未來興建的住宅大樓，將以首購和首換產品為主，粗估每坪售價大約在17萬到18萬元之間，比2個地上權基地附近的所有權產品每坪25萬元，打個七折上下。

他說，由於簽約之後，要在3年內動工，因此，將視市場狀況，採取預售模式。

富住通商用不動產研展部主任許值瑋表示，除了城揚集團之外，永信建設也以每坪12.72萬元，總價5.06億元，標得鳳山建軍段3,980.64坪「住三-1」建地，而高雄在地的揚基公司也以每坪11.93萬元標得左營772.28坪「住三」土地。

揚基公司則是上揚國際建築團隊董事長林聰麟與北基實業合作，林聰麟表示，與北基各持股50％，標得的基地將規劃18戶透天住宅，在明年預售，每棟售價介於1,500萬元到2,500萬元之間。

(工商 )