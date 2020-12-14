搶攻過年送禮商機，新光三越14日宣布，將推出150款來自世界各地人氣伴手禮、精緻年菜及當令果物，並祭出四大主題專區，包括主打台灣北中南排隊名店的「暢銷台灣味」、哈日迷及甜點控不能錯過的「日本最強甜品」，還有今年首次規劃六大最強跨界「食尚聯名款」，以及一次網羅美國白宮、英國皇室、日本、法國及阿根廷國宴等八款國宴指定款「元首級御用酒」，提供多樣化的送禮選擇！

新光三越並指出，為體貼民眾生活忙碌的需求，今年新光三越特別擴大春節禮品線上販售規模，不論是北中南暢銷排隊名店、食尚聯名款，還是日本最強甜品／伴手禮等超過百款的獨家美味，12/18（五）起除了可於新光三越各店預購外，還能讓民眾透過新光三越APP、beauty STAGE美麗台，「一指」搶購心中首選的春節禮品。

據新光三越介紹，今年的「暢銷台灣味」專區包括：板橋最具代表性糕餅店家－小潘蛋糕坊、2020台中十大伴手禮三冠王的的陳允寶泉、台南老字號超人氣伴手禮名店－台南名坂奇、知名文青蛋捲品牌－青鳥旅行等。

另外，為滿足大家無法出國的期待，今年新光三越週年慶日本商品展一口氣引進日本人氣排隊名店，例如：年銷近500萬條的福砂屋長崎蛋糕、來自日本東京超人氣伴手禮的東京牛奶起司工房、以濃郁焦糖奶油夾心聞名的餅乾品牌PRESS BUTTER SAND、曾拿下金氏世界紀錄且年銷75億日圓的明月堂博多饅頭等，這些日本商品展秒殺日本伴手禮，也將再次來到台灣與民眾共度佳節。

還有近年流行跨界、聯名，新光三越春節禮盒也跟上這股風潮，今年特別規劃「食尚聯名款」專區，不論是世界冠軍麵包師傅吳寶春聯手超可愛外型LINE FRIENDS推出的蛋糕鳳梨酥禮盒、百年老店舊振南聯手高品質生鮮肉品湯瑪仕肉舖祭出的聯名禮盒等，共六款跨界聯名禮盒全新登場。

此外，新光三越今年也首度精選各國國宴御用、網羅世界頂尖酒莊，包括：由五大酒莊之一瑪歌堡釀造的法國國宴指定用酒—二軍紅酒紅亭、英國女皇國宴用酒也是曾榮獲2015年百大好酒的康士坦提亞甜酒、智利政府贈予美國總統歐巴馬的頂級混釀葡萄酒2015等，共八款「元首級御用酒款」提供送禮選擇。

除了四大主題專區外，新光三越表示，年年都是民眾熱烈搶購的年菜專區、生鮮果物等，今年也不缺席，不論是連續三年榮獲米其林餐盤推薦的台北寒舍艾美酒店－粵味迎春年菜組、米其林一星的台北亞都麗緻－麗緻天香團圓宴、還是以天然蜜蠟封存烏魚子美味的蜜蠟封烏魚子禮盒、使用獨家繪文字技術擁有濃濃春節祝賀心意的日本青森－繪文字蘋果禮盒等，都將一次推薦給民眾。

(工商 )