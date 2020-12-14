國立羅東高商參加商業類科全國技藝競賽，在文書處理、烘焙等10個職種，與全國190所學校共829好手同場競技，勇奪4座金手獎及5座優勝，總成績在全國名列前茅。

在文書處理獲得金手獎的邱思瑜表示，為了準備競賽她首先從歷屆試題著手，卻讓她相當挫折，因為題目幾乎都不太會做，但老師一步一步點出盲點、解開疑問，透過不斷練習、發現缺點且逐項改進，比賽時才能發揮平日水準而獲獎。

在烘焙職種中獲得金手獎的張家熹，從小就對烘焙很有興趣，高一時加入學校烘焙社，開始參加大大小小的比賽，高三時爭取到技藝競賽選手，從基礎蛋糕與其他延伸蛋糕做到滾瓜爛熟，比賽時能依自己的節奏，不慌不忙的做完，順利把競賽題目「歐培拉」完成，贏得全手獎的榮譽。

羅商學生除了文書處理、烘焙獲得金手獎外，參加商業簡報的張玉宜、會計資訊的葉柔萱也獲得金手獎；參加程式設計的林佑威、網頁設計劉佳玟、商業廣告陳品媛、中餐烹飪黃羽婷、餐飲服務賴雅琦等5名學生獲得優勝。

(中時 )