彰化縣長王惠美號召縣府團隊和24家營養午餐供應廠商、247個社區代表，14日齊聚縣府中庭發表「校園禁用萊豬、守護食安宣誓」，並簽署拒萊豬。（吳敏菁攝）

彰化縣長王惠美號召縣府團隊和24家營養午餐供應廠商、247個社區代表，14日齊聚縣府中庭發表「校園禁用萊豬、守護食安宣誓」，並簽署拒萊豬。（吳敏菁攝）

彰化縣長王惠美號召縣府團隊和24家營養午餐供應廠商、247個社區代表，14日齊聚縣府中庭發表「校園禁用萊豬、守護食安宣誓」，並簽署拒萊豬。（吳敏菁攝）

彰化縣長王惠美號召縣府團隊和24家營養午餐供應廠商、247個社區代表，14日齊聚縣府中庭發表「校園禁用萊豬、守護食安宣誓」，並簽署拒萊豬。（吳敏菁攝）

彰化縣校園營養午餐近9萬7000名學生用餐，明年起開放萊豬進口，彰化縣24家營養午餐供應廠商、247個社區代表，14日齊聚縣府中庭簽署拒萊豬，彰化縣長王惠美強調，首創通報給獎金機制，並發放快速檢測試劑到校園，務必要做到滴水不漏，一旦查出永不錄用。

縣長王惠美親率各局處14日在縣府中庭召開「校園禁用萊豬、守護食安宣誓」彰化縣餐盒食品商業同業公會理事長賴文城及各午餐供應業者代表也共同發表聯合聲明，採用國產豬肉、牛肉，縣內目前有280個社區關懷據點，有247個提供老人共餐，247個社區也全同意禁用萊豬，20個社區代表一起簽署。

食品供應商不諱言，台灣已從口蹄疫除名，出口價格又很好，依供應法則，怕本土豬肉喊漲，增加成本壓力，但採國產食材，獎勵金從每餐盒3.5元提升到6元，無論如何一定全力配合採用國產肉品。

王惠美強調，務必做到滴水不漏的完全防護，各級學營養午餐，日後將由源頭來掌控進口肉品的流向，加強嚴格稽核校園午食材供應商，餐盒工廠的豬肉來源，並責成教育處營養師、農業處及衛生局等，強化聯合稽查，確保食材來源安全無慮，廠商若未依規定，將裁罰、解約且放不錄用。

王惠美疾呼家長、社區及社會大眾，都要一起注意食品安全，有任何疑慮，可撥消費者專線1950檢舉，縣府首創發放檢舉獎金，期許大家全方位合作，打造健康全安的校園。

為降低校園午餐誤食非國產豬肉所製加工食品之疑慮，彰化縣已發放「萊克多巴胺（乙型受體素）快速檢測試劑套組」至校園，供校園午餐第一線人員篩選使用，一旦有疑慮將進行食安通報，先下架列管，將食品再送交衛生局實驗室詳實檢驗確認，全面把關防止萊豬進入校園。

(中時 )