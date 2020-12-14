由於熱錢湧入大陸股市、債市的趨勢，到明年都不會停止，目前收在1美元兌6.54人民幣，專家預測明年底時人民幣對美元匯率將會升破「6」的位置，達到近30年來的高點，創下1993年以來的最高點。

根據美國財經媒體報導，花旗集團首席大陸經濟學者劉利剛指出，由於外資急速流入大陸股市及債市，這股「洪流」 將追逐人民幣資產，因為大陸市場的殖利率優於其他國家，因此，他預測明年底前，人民幣可能再升值10%，至6的位置，達到人民幣6元兌1美元，

甚至更高，創下1993年人民幣官價與市價「兩率合一」以來的最高點。上次創下至6是在2014年1月，當時也是因為國外熱錢湧入所致。

目前人民幣匯率已經升到兩年多來高點，主要是因為經濟數據顯示大陸景氣持續復甦。今年以來，由於大陸利率高於外國所推動，外資進駐境內債券及股市的金額激增逾30%，並創下新高。大陸人民銀行（央行）已參考匯率來緩和人民幣升勢，並放鬆資金外流管制，但對人民幣後市樂觀的看法不會有太大的影響。

報導指出，人民銀行陷入政策矛盾的困境，因為人行必須縮小人民幣殖利率與他國殖利率的差距，以減緩人民幣升值，否則人民幣太強，可能會影響出口，反而阻礙大陸經濟反彈。但另一方面，人行也必須維持高利率，以防止負債持續累積下去。

因此，劉利剛強調，大陸明年將面臨熱錢持續湧入的「巨大問題」，人民幣升值是 大陸宏觀經濟面的「關鍵性威脅」。

熱錢持續湧入大陸的主要原因，包括全球寬鬆政策致資金氾濫、公債殖利率上揚、拜登勝選對大陸的敵意可能會降低、一家全球指數公司開始將加重大陸資產的權重，以及美元相對走軟等，都帶動人民幣升值。但太強的人民幣可能傷害大陸經濟，不利於大陸出口及景氣復甦，還會助長國內資產泡沫化，並加劇金融風險，因此人行才會設法使人民幣緩升。

目前人民幣兌美元匯率已比5月時的低點升值近10%，是亞洲表現第二強的貨幣，僅次於韓元。

(中時新聞網)