受疫情波及，各大公共場館營運備受挑戰。國立公共訊圖書館擁有全國最豐富資源的電子書平台，展開防疫大作戰推廣多元數位閱讀，在今年疫情最嚴峻的3月至6月階段爆發出強大實力，與去年同期相比，借閱冊數大幅成長51％、新加入會員人數成長79％，展現位數位閱讀效益。

國資圖電子書平台，可以串接其他縣市圖書館電子書，可說是全國資源最豐富的電子書平台系統，線上開放閱讀免費的電子書多達4萬2867種、34萬3923冊，2019年的借閱總冊數有30萬3163冊，而今年從1月至11月底截止統計借閱已暴增到40萬3013冊，在疫情期間的宅生活展現強大實力。

根據國資圖統計，2019年3月至6月期間，新增會員人數為6029人、借閱總數為9萬3575冊；今年3月至6月期間，新增會員人數為1萬798人、借閱總冊數為14萬1480冊。

國資圖表示，今年因應疫情期間，民眾宅生活的閱讀需求，大力推廣多元數位閱讀，推出電子書平台防疫大作戰持續推出抽獎活動，在最嚴峻的3月至6月期間，新加入電子書平台會員的人數大幅成長79％，而借閱電子書的總冊數則成長51％。

國資圖表示，國資圖提供民眾豐富多元的數位資源，不管是資料庫、電子書、電子報紙及電子期刊，尤其在數位資訊的新時代，讓民眾在家輕鬆享受數位閱讀的樂趣，體驗跨越時空的圖書館服務。

(中時 )