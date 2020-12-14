台南市中西區六合境福德爺廟13日遶境活動，過程中因持續施放爆竹煙火，除造成嚴重的空氣汙染，也沒有在規定時間恢復環境整潔，導致民怨四起。市府環保局14日表示，活動前市府已召開協調會宣導廟會公約，但活動過程極不理想，既違反空氣汙染防制法，又違反台南市環境清潔自治條例，該局只好採最高額度重罰，兩項違規共罰12萬元。

環保局長謝世傑指出，台南市的廟宇多，廟會也活動多，早年燃放大量爆竹，增添熱鬧，但因時代已經不同，民眾重視生活品質，大量施放爆竹煙火帶來的空汙、炮屑，更形成環境汙染，容易引發民怨。

環保局表示，為維護廟會活動期間的環境品質，該局除配合市府執行跨局處聯合稽查外，也派人員巡查，並輔以微型感測器、空氣盒子及空拍機進行空拍監測蒐證。

昨天中西區的廟會遶境活動，不僅燃放大量爆竹煙造成嚴重空氣汙染，炮屑垃圾也沒有在活動後2小時完成清除，主辦單位明顯管理不當，加上又是連續性汙染，影響重大，環保局除依違反空氣汙染防制法及台南市環境清潔自治條例最高罰鍰額度，分別各處新台幣10萬元及2萬元，共計開罰12萬元。

環保局也籲請市民朋友，如果發現廟會活動造成空氣汙染、噪音擾民及環境髒亂等環境公害情事時，可立即撥打公害陳情專線：0800066666，該局除聯繫在場隨行人員加強輔導、蒐證外，也將立即派員前往查處，依法處分。

(中時 )