華航777F新塗裝，維持貨運標誌「CARGO」內藏台灣形狀。（華航提供）

中華航空改名議題今年再次被社會關注，華航最大股東航發會允諾找出台灣意象圖裝機身。日前已有網友發現，國外網站有華航即將出場的新機塗裝，「China Airlines」字體確實被縮小，機身留白。不過，華航今日在內網向員工公布新貨機塗裝，貨機英文「CARGO」的「C」暗藏了一個台灣的形狀。

據了解，華航為歡迎家族新成員777F，今日下午於公司內網公布新貨機塗裝，向員工宣布新機外型。

中華航空將於12月16日歡慶61周年，首架777F貨機也完成整備，蓄勢待發。華航全新引進的777F雙引擎全貨機，具備省油高效能的優勢，成為華航機隊在後疫情時代的生力軍，開啟華航貨運新世代。

華航首架777F貨機編號B-18771，採用2004年退役的747F貨機編號，象徵新世代貨機交接，傳承華航位居全球第六大航空貨運的輝煌，再創高峰。為了歡迎華航家族新成員，彰顯新機隊特色，777F機隊採用全新塗裝，維持貨運標誌「CARGO」的企業標準色，延續華航「紅梅揚姿」的精神。這架貨機已完成整備及驗證，接下來將主要派飛亞洲、北美等貨機航點。

(中時 )